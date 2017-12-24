«Сибирь», ведя в счете 3:0, проиграла на своем льду «Салавату Юлаеву»

Новосибирск, 24 декабря. Хоккейный клуб «Сибирь», ведя в счете 3:0, проиграл на домашнем льду «Салавату Юлаеву» со счетом 3:6 в матче Континентальной хоккейной лиги.

Новосибирская команда начала уверенно и в первом же периоде забросила три шайбы в ворота «Салавата Юлаева». У «Сибири» отличились Александер Бергстрем, Патрик Закриссон и Владислав Наумов. Однако, инициативу перехватили хоккеисты, представляющие Уфу, и забросили в оставшееся время шесть шайб в ворота Александра Салака. Три шайбы на счету Антона Бурдасова, по одной забили Филип Ларсен, Линус Умарк и Теэму Хартикайнен.

«Мы должны учиться в таких играх сохранять преимущество. <…> Нам надо работать над стабильностью. Команда должна играть в течение 60 минут. Должны играть более уверенно», — приводите пресс-служба «Салават Юлаева» слова главного тренера «Сибири» Владимира Юрзинова.

Отметим, что «Салават Юлаев» одержал первую победу после двух, идущих подряд, поражений.