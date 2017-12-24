Поиск
Лента новостей
Все регионы Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Россия
Песков: Послание президента РФ Федеральному собранию состоится до выборов-2018
Спорт
«Сибирь», ведя в счете 3:0, проиграла на своем льду «Салавату Юлаеву»
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    «Сибирь», ведя в счете 3:0, проиграла на своем льду «Салавату Юлаеву»

    11:59  24 Декабря 2017  /обновлено: 11:59  24 Декабря 2017
    227

    «Сибирь», ведя в счете 3:0, проиграла на своем льду «Салавату Юлаеву»

    Новосибирск, 24 декабря. Хоккейный клуб «Сибирь», ведя в счете 3:0, проиграл на домашнем льду «Салавату Юлаеву» со счетом 3:6 в матче Континентальной хоккейной лиги.

    Новосибирская команда начала уверенно и в первом же периоде забросила три шайбы в ворота «Салавата Юлаева». У «Сибири» отличились Александер Бергстрем, Патрик Закриссон и Владислав Наумов. Однако, инициативу перехватили хоккеисты, представляющие Уфу, и забросили в оставшееся время шесть шайб в ворота Александра Салака. Три шайбы на счету Антона Бурдасова, по одной забили Филип Ларсен, Линус Умарк и Теэму Хартикайнен.

    «Мы должны учиться в таких играх сохранять преимущество. <…>  Нам надо работать над стабильностью. Команда должна играть в течение 60 минут. Должны играть более уверенно», — приводите пресс-служба «Салават Юлаева» слова главного тренера «Сибири» Владимира Юрзинова.

    Отметим, что «Салават Юлаев» одержал первую победу после двух, идущих подряд, поражений.

    Автор: Дарья Смолина
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #новосибирск #хоккей #уфа #кхл #хк сибирь #хк салават юлаев
    Комментарии:
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть