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Девушку, пропавшую в Новосибирске, нашли в лесу
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    Девушку, пропавшую в Новосибирске, нашли в лесу

    19:45  23 Декабря 2017  /обновлено: 19:45  23 Декабря 2017
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    Девушку, пропавшую в Новосибирске, нашли в лесу

    Новосибирск, 23 декабря. Тело 19-летней девушки, которая пропала в четверг, 21 декабря, нашли сотрудники правоохранительных органов в лесу в Советском районе Новосибирска днем в субботу, 23 декабря.

    На данный момент выясняются все обстоятельства гибели девушки, следователи занимаются поиском очевидцев случившегося. На данный момент следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «убийство», сообщает пресс-служба СУ СК России по Новосибирской области.

    Ранее сообщалось, что отец девушки обратился в полицию и сообщил, что его дочь вышла из дома около девяти утра и не вернулась. Телефон у нее был недоступен, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Новосибирской области. Девушку искали более 35 полицейских.

    Автор: Дарья Смолина
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    #новосибирск #пропал человек
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