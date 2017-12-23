Девушку, пропавшую в Новосибирске, нашли в лесу

Новосибирск, 23 декабря. Тело 19-летней девушки, которая пропала в четверг, 21 декабря, нашли сотрудники правоохранительных органов в лесу в Советском районе Новосибирска днем в субботу, 23 декабря.

На данный момент выясняются все обстоятельства гибели девушки, следователи занимаются поиском очевидцев случившегося. На данный момент следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «убийство», сообщает пресс-служба СУ СК России по Новосибирской области.

Ранее сообщалось, что отец девушки обратился в полицию и сообщил, что его дочь вышла из дома около девяти утра и не вернулась. Телефон у нее был недоступен, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Новосибирской области. Девушку искали более 35 полицейских.