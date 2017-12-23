Пьяную женщину сняли с рейса в Новосибирске
Новосибирск, 23 декабря. Женщина, находившаяся в состоянии алкогольного опьянения, вела себя неадекватно на борту самолета. Сотрудники правоохранительных органов сняли путешественницу с самолета, который летел по маршруту Екатеринбург — Новосибирск — Хабаровск, в аэропорту Толмочево в Новосибирске.
Сотрудники авиакомпании сообщили, что им нужна помощь полицейских: на борту находится пьяная женщина, которая размахивает руками и нецензурно выражается. Бортпроводники просили женщину успокоиться, но она не выполняла их просьбы и продолжала вести себя неадекватно. Таким образом, она поставила под угрозу продолжение полета. После того как женщину сняли с рейса, был составлен административный протокол по статье «мелкое хулиганство».
«В настоящее время проводится проверка на предмет установления в действиях пассажирки признаков состава преступления, предусмотренного статьей «Хулиганство», — цитирует «РИА Новости» официального представителя МВД России Ирину Волк.