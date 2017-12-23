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Пьяную женщину сняли с рейса в Новосибирске
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    Пьяную женщину сняли с рейса в Новосибирске

    12:12  23 Декабря 2017  /обновлено: 12:12  23 Декабря 2017
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    Пьяную женщину сняли с рейса в Новосибирске

    Новосибирск, 23 декабря. Женщина, находившаяся в состоянии алкогольного опьянения,  вела себя неадекватно на борту самолета. Сотрудники правоохранительных органов сняли путешественницу с самолета, который летел по маршруту Екатеринбург — Новосибирск — Хабаровск, в аэропорту Толмочево в Новосибирске.

    Сотрудники авиакомпании сообщили, что им нужна помощь полицейских: на борту находится пьяная женщина, которая размахивает руками и нецензурно выражается. Бортпроводники просили женщину успокоиться, но она не выполняла их просьбы и продолжала вести себя неадекватно. Таким образом, она поставила под угрозу продолжение полета. После того как женщину сняли с рейса, был составлен административный протокол по статье «мелкое хулиганство».

    «В настоящее время проводится проверка на предмет установления в действиях пассажирки признаков состава преступления, предусмотренного статьей «Хулиганство», — цитирует «РИА Новости» официального представителя МВД России Ирину Волк.

    Автор: Дарья Смолина
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    #самолет #новосибирск
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