Иномарка насмерть сбила пешехода на трассе под Новосибирском

Новосибирск, 23 декабря. Дорожно-транспортное происшествие, где погиб пешеход, произошло на седьмом километре трассы Академгородок — Кольцово в Новосибирской области.

Происшествие случилось утром в субботу, 23 декабря, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Новосибирской области. Водитель автомобиля Ford сбил 24-летнего пешехода, который находился на проезжей части. Молодой человек получил несовместимые травмы с жизнью и скончался до приезда скорой помощи. На данный момент сотрудники правоохранительных органов проводят проверку, им предстоит выяснить все обстоятельства случившегося.

Напомним, дорожно-транспортное происшествие, где иномарка сначала сбила пешехода, а потом влетела в дорожный знак, произошло на «Речном вокзале» в Новосибирске около трех часов дня по местному времени в воскресенье, 17 декабря.