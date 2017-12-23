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Иномарка насмерть сбила пешехода на трассе под Новосибирском
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    Иномарка насмерть сбила пешехода на трассе под Новосибирском

    11:53  23 Декабря 2017  /обновлено: 11:53  23 Декабря 2017
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    Иномарка насмерть сбила пешехода на трассе под Новосибирском

    Новосибирск, 23 декабря. Дорожно-транспортное происшествие, где погиб пешеход, произошло на седьмом километре трассы Академгородок — Кольцово в Новосибирской области.

    Происшествие случилось утром в субботу, 23 декабря, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Новосибирской области. Водитель автомобиля Ford сбил 24-летнего пешехода, который находился на проезжей части. Молодой человек получил несовместимые травмы с жизнью и скончался до приезда скорой помощи. На данный момент сотрудники правоохранительных органов проводят проверку, им предстоит выяснить все обстоятельства случившегося.

    Напомним, дорожно-транспортное происшествие, где иномарка сначала сбила пешехода, а потом влетела в дорожный знак, произошло на «Речном вокзале» в Новосибирске около трех часов дня по местному времени в воскресенье, 17 декабря.

    Автор: Дарья Смолина
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    #дтп #пешеход #новосибирская область #погибший
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