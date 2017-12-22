Новосибирский аэродром закрыли по решению правительства РФ

Новосибирск, 22 декабря. Экспериментальный аэродром «Ельцовка» в городе Новосибирске закрыли по распоряжению правительства.

По информации региональных информационных источников, в пятницу, 22 декабря, аэродром «Ельцовка» закрыли для обслуживания воздушных судов. Соответствующее распоряжение было подписано председателем правительства Российской Федерации 19 декабря. В документе, опубликованном на официальном сайте кабинета министров 21 декабря, сообщается:

«Закрыть аэродром гражданской авиации Новосибирск для обслуживания воздушных судов».

Отметим, «Ельцовка» является экспериментальным аэродром и испытательной базой Новосибирского авиационного завода имени Чкалова.