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Общество
Новосибирский аэродром закрыли по решению правительства РФ
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    Новосибирский аэродром закрыли по решению правительства РФ

    17:38  22 Декабря 2017  /обновлено: 17:39  22 Декабря 2017
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    Новосибирский аэродром закрыли по решению правительства РФ

    Новосибирск, 22 декабря. Экспериментальный аэродром «Ельцовка» в городе Новосибирске закрыли по распоряжению правительства.

    По информации региональных информационных источников, в пятницу, 22 декабря, аэродром «Ельцовка» закрыли для обслуживания воздушных судов. Соответствующее распоряжение было подписано председателем правительства Российской Федерации 19 декабря. В документе, опубликованном на официальном сайте кабинета министров 21 декабря, сообщается:

    «Закрыть аэродром гражданской авиации Новосибирск для обслуживания воздушных судов».

    Отметим, «Ельцовка» является экспериментальным аэродром и испытательной базой Новосибирского авиационного завода имени Чкалова.

    Автор: Ксения Пудовкина
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