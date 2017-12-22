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«Умный» светофор со смайлами разработали в Новосибирске
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    «Умный» светофор со смайлами разработали в Новосибирске

    13:11  22 Декабря 2017  /обновлено: 13:12  22 Декабря 2017
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    «Умный» светофор со смайлами разработали в Новосибирске

    Новосибирск, 22 декабря. Новую разработку инженеров представили в Новосибирске: умный светофор со смайликами, способный работать при очень низких температурах.

    Светофор нового поколения показывает запрещающие и разрешающие сигналы не только цветом, но и смайлами, а направление движения — стрелками. Кроме этого, в электронный регулировщик, который способен эффективно работать при температуре до -50 градусов, встроен GPRS-модуль. С помощью него можно управлять светофором на расстоянии. Заместитель начальника предприятия «СМЭУ» Евгений Барсуков отмечает:

    «При образовании заторов на перекрестках, с помощью нового светофора можно будет запрещать, например, поворот налево и производить иные действия, которые позволят оптимизировать дорожную обстановку».

    На данный момент светофор проходит сертификацию. Планируется, что умный дорожный регулировщик появится на дорогах региона в следующем году.

    Автор: Ксения Пудовкина
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    #новосибирск #светофор
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