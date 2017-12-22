«Умный» светофор со смайлами разработали в Новосибирске

Новосибирск, 22 декабря. Новую разработку инженеров представили в Новосибирске: умный светофор со смайликами, способный работать при очень низких температурах.

Светофор нового поколения показывает запрещающие и разрешающие сигналы не только цветом, но и смайлами, а направление движения — стрелками. Кроме этого, в электронный регулировщик, который способен эффективно работать при температуре до -50 градусов, встроен GPRS-модуль. С помощью него можно управлять светофором на расстоянии. Заместитель начальника предприятия «СМЭУ» Евгений Барсуков отмечает:

«При образовании заторов на перекрестках, с помощью нового светофора можно будет запрещать, например, поворот налево и производить иные действия, которые позволят оптимизировать дорожную обстановку».

На данный момент светофор проходит сертификацию. Планируется, что умный дорожный регулировщик появится на дорогах региона в следующем году.