Поиск
Лента новостей
Все регионы Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Украина
Политолог предрек бегство и забвение Порошенко
Происшествия
Школьница попала под колеса иномарки в Новосибирске
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Школьница попала под колеса иномарки в Новосибирске

    10:58  22 Декабря 2017  /обновлено: 10:58  22 Декабря 2017
    88

    Школьница попала под колеса иномарки в Новосибирске

    Новосибирск, 22 декабря. Дорожно-транспортное происшествие с участием пешехода случилось в Новосибирске вчера вечером: школьница попала под колеса иномарки.

    Как сообщает «Newinform» со ссылкой на Группу пропаганды Госавтинспекции Новосибирска, инцидент произошел в четверг, 21 декабря, около 18:30 часов вечера у дома №13 на улице Тайгинская в Калининском районе. Школьница переходила проезжую часть вне видимости пешеходного перехода, в этот момент по трассе двигалась иномарка под управлением 65-летнего мужчины. Водитель не успел среагировать на появившегося на дороге ребенка и допустил наезд на пешехода.

    Сотрудники скорой помощи госпитализировали 13-летнюю девочку с сотрясением головного мозга и множественными ушибами. В настоящее время органы охраны правопорядка проводят проверку и выясняют обстоятельства ДТП, после чего будет вынесено процессуальное решение.

    Автор: Ксения Пудовкина
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #дтп #новосибирск #пешеход
    Комментарии:
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть