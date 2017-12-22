Школьница попала под колеса иномарки в Новосибирске

Новосибирск, 22 декабря. Дорожно-транспортное происшествие с участием пешехода случилось в Новосибирске вчера вечером: школьница попала под колеса иномарки.

Как сообщает «Newinform» со ссылкой на Группу пропаганды Госавтинспекции Новосибирска, инцидент произошел в четверг, 21 декабря, около 18:30 часов вечера у дома №13 на улице Тайгинская в Калининском районе. Школьница переходила проезжую часть вне видимости пешеходного перехода, в этот момент по трассе двигалась иномарка под управлением 65-летнего мужчины. Водитель не успел среагировать на появившегося на дороге ребенка и допустил наезд на пешехода.

Сотрудники скорой помощи госпитализировали 13-летнюю девочку с сотрясением головного мозга и множественными ушибами. В настоящее время органы охраны правопорядка проводят проверку и выясняют обстоятельства ДТП, после чего будет вынесено процессуальное решение.