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Мужчину, заступившегося за молодую пару на улице, будут судить в Новосибирске
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    Мужчину, заступившегося за молодую пару на улице, будут судить в Новосибирске

    10:42  22 Декабря 2017  /обновлено: 10:42  22 Декабря 2017
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    Мужчину, заступившегося за молодую пару на улице, будут судить в Новосибирске

    Новосибирск, 22 декабря. Уголовное дело, возбужденное в отношении жителя Новосибирска, который ударил по голове пьяного мужчину в попытке защитить от него молодую пару, передано в суд для дальнейшего рассмотрения по существу.

    Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по НСО, инцидент произошел 16 мая текущего года у здания № 25 на Красном проспекте. Обвиняемый увидел, как к молодой паре пристает пьяный 35-летний мужчина, размахивая руками и ссорясь с ними. Новосибирец вышел из машине и подошел к нетрезвому дебоширу, после чего нанес ему удар кулаком по голове. В прокуратуре Новосибирской области отметили:

    «От полученного удара мужчина потерял равновесие, упал на спину, ударившись головой об асфальт, и потерял сознание. В результате он получил открытую черепно-мозговую травму и иные сопутствующие телесные повреждения».

    В настоящее время в отношении мужчины возбуждено уголовное дело  по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью», санкции по которому предусматривают наказание в виде восьми лет лишения свободы. Однако судить его будут по статье «Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности». Мужчине грозит до шести месяцев лишения свободы.

    Автор: Ксения Пудовкина
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