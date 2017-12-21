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Две иномарки лоб в лоб столкнулись в Новосибирске, есть пострадавшие
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    Две иномарки лоб в лоб столкнулись в Новосибирске, есть пострадавшие

    9:35  21 Декабря 2017  /обновлено: 9:35  21 Декабря 2017
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    Две иномарки лоб в лоб столкнулись в Новосибирске, есть пострадавшие

    Новосибирск, 21 декабря. Дорожно-транспортное происшествие с участием двух иномарок случилось сегодня ночью в Новосибирске, три человека пострадали.

    Автомобильная авария произошла в четверг, 21 декабря, около 00:10 часов ночи по местному времени в Октябрьском районе на перекрестке улиц Тургенева и Никитина, сообщает городской отдел пропаганды ГИБДД. Автомобиль Toyota Ist под управлением автоледи во время поворота налево при движении по улице Никитина со стороны улицы Кирова не уступил дорогу Toyota Platz, после чего произошло столкновение.

    Сотрудники скорой помощи доставили в больницу 24-летнего пассажира Toyota Ist, а также водителя и пассажира Toyota Platz. В настоящее время органы охраны правопорядка проводят проверку и выясняют обстоятельства ДТП, после проверки будет вынесено процессуальное решение.

    Автор: Ксения Пудовкина
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    #дтп #авария #новосибирск
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