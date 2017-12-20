«Сибирь» разгромила «Югру» на домашнем льду со счетом 6:1

Новосибирск, 20 декабря. Новосибирский хоккейный клуб «Сибирь» разгромил «Югру» из Ханты-Мансийска со счетом 6:1. «Сибирь» одержала вторую победу подряд под руководством Владимира Юрзинова.

«Сибирь» открыла счет на своем льду ближе к концу первого периода, однако далее уверенно стала забрасывать шайбы в ворота соперника. У новосибирцев отличились Степан Санников, который открыл счет в матче и забил на первой минуте во втором периоде, Сергей Коньков, Вячеслав Основин, оформивший дубль, Александер Бергстрем, забивший последнюю шайбу в ворота «Югры». Оставить ворота Александра Салака сухими не удалось, записал шайбу на свой счет Максим Пестушко.

На данный момент, «Сибирь» занимает 18 строчку в турнирной таблице КХЛ, «Югра» расположилась на последнем месте, сообщает «Чемпионат».