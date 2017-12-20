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Спорт
«Сибирь» разгромила «Югру» на домашнем льду со счетом 6:1
Спорт
«Сибирь» разгромила «Югру» на домашнем льду со счетом 6:1
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    «Сибирь» разгромила «Югру» на домашнем льду со счетом 6:1

    20:26  20 Декабря 2017  /обновлено: 20:27  20 Декабря 2017
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    «Сибирь» разгромила «Югру» на домашнем льду со счетом 6:1

    Новосибирск, 20 декабря. Новосибирский хоккейный клуб «Сибирь» разгромил «Югру» из Ханты-Мансийска со счетом 6:1. «Сибирь» одержала вторую победу подряд под руководством Владимира Юрзинова.

    «Сибирь» открыла счет на своем льду ближе к концу первого периода, однако далее уверенно стала забрасывать шайбы в ворота соперника. У новосибирцев отличились Степан Санников, который открыл счет в матче и забил на первой минуте во втором периоде, Сергей Коньков, Вячеслав Основин, оформивший дубль, Александер Бергстрем, забивший последнюю шайбу в ворота «Югры». Оставить ворота Александра Салака сухими не удалось, записал шайбу на свой счет Максим Пестушко.

    На данный момент, «Сибирь» занимает 18 строчку в турнирной таблице КХЛ, «Югра» расположилась на последнем месте, сообщает «Чемпионат».

    Автор: Дарья Смолина
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    #новосибирск #хоккей #ханты-мансийск #хк сибирь #хк югра
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