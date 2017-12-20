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Происшествия
Десятилетняя девочка сломала ногу на надувном батуте в Новосибирске
Происшествия
Десятилетняя девочка сломала ногу на надувном батуте в Новосибирске
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    Десятилетняя девочка сломала ногу на надувном батуте в Новосибирске

    17:28  20 Декабря 2017  /обновлено: 17:29  20 Декабря 2017
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    Десятилетняя девочка сломала ногу на надувном батуте в Новосибирске

    Новосибирск, 20 декабря. Десятилетняя девочка сломала себе бедренную кость, когда прыгала на надувном батуте. Инцидент произошел в Новосибирске в конце августа этого года.

    Батут в виде горки был расположен около крупного торгового центра Новосибирска, и любой желающий мог прийти и прокатиться с надувной горки. Прокуратура в ходе проверки установила, что нарушены требования безопасности. Кроме этого оператором батута была девушка, у которой не было знаний по элетробезопасности и опыта работы с аттракционом, сообщает пресс-служба прокуратура Новосибирской области.

    Было возбуждено дело об административном правонарушении по статье «нарушение изготовителем, исполнителем, продавцом требований технических регламентов», владелец грозит штраф  — в размере от 300 тысяч до 600 тысяч рублей.

    Автор: Дарья Смолина
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    #дети #новосибирск #батут
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