Десятилетняя девочка сломала ногу на надувном батуте в Новосибирске

Новосибирск, 20 декабря. Десятилетняя девочка сломала себе бедренную кость, когда прыгала на надувном батуте. Инцидент произошел в Новосибирске в конце августа этого года.

Батут в виде горки был расположен около крупного торгового центра Новосибирска, и любой желающий мог прийти и прокатиться с надувной горки. Прокуратура в ходе проверки установила, что нарушены требования безопасности. Кроме этого оператором батута была девушка, у которой не было знаний по элетробезопасности и опыта работы с аттракционом, сообщает пресс-служба прокуратура Новосибирской области.

Было возбуждено дело об административном правонарушении по статье «нарушение изготовителем, исполнителем, продавцом требований технических регламентов», владелец грозит штраф — в размере от 300 тысяч до 600 тысяч рублей.