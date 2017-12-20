Водитель иномарки устроил массовое ДТП в Новосибирском районе

Новосибирск, 20 декабря. В Верх-Туле Новосибирского района водитель иномарки устроил массовое дорожно-транспортное происшествие, участниками которого стали «Газель», Nissan Skyline и грузовик.

Водитель автомобиля BMW со всей скорости врезался в «Газель» и иномарку, а после чего столкнулся с грузовиком, который был припаркован, сообщается на странице новосибирской службы эвакуации «АСТ-54» в социальной сети «ВКонтакте». Отмечается, что от удара грузовик влетел гараж. Немецкий автомобиль сильно поврежден: превратился в груду металла.

Водитель BMW сбежал с места автомобильной аварии. По словам очевидцев, он находился в состоянии алкогольного опьянения. На данный момент уточняется вся информация о случившемся.