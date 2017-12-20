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Водитель иномарки устроил массовое ДТП в Новосибирском районе
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    Водитель иномарки устроил массовое ДТП в Новосибирском районе

    11:12  20 Декабря 2017  /обновлено: 11:12  20 Декабря 2017
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    Водитель иномарки устроил массовое ДТП в Новосибирском районе

    Новосибирск, 20 декабря. В Верх-Туле Новосибирского района водитель иномарки устроил массовое дорожно-транспортное происшествие, участниками которого стали «Газель», Nissan Skyline и грузовик.

    Водитель автомобиля BMW со всей скорости врезался в «Газель» и иномарку, а после чего столкнулся с грузовиком, который был припаркован, сообщается на странице новосибирской службы эвакуации «АСТ-54» в социальной сети «ВКонтакте». Отмечается, что от удара грузовик влетел гараж. Немецкий автомобиль сильно поврежден: превратился в груду металла.

    Водитель BMW сбежал с места автомобильной аварии. По словам очевидцев, он находился в состоянии алкогольного опьянения. На данный момент уточняется вся информация о случившемся.

    Автор: Дарья Смолина
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    #дтп #новосибирск
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