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При пожаре в квартире в Новосибирске эвакуировали 12 человек
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    При пожаре в квартире в Новосибирске эвакуировали 12 человек

    10:58  20 Декабря 2017  /обновлено: 10:58  20 Декабря 2017
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    При пожаре в квартире в Новосибирске эвакуировали 12 человек

    Новосибирск, 20 декабря. Пожар произошел в квартире девятиэтажного дома, который расположен на улице Титова в Новосибирске, утром в среду, 20 декабря. Было эвакуировано 12 человек.

    Сообщение о возгорании поступило около девяти часов утра, и огнеборцы незамедлительно выехали на место происшествия. По приезде пожарных горел балкон на пятом этаже, сообщают региональные СМИ. Пламя повредило балконы пятого и шестого этажей, площадь возгорания которых 15 и семь квадратных метров соответственно. На данный момент ведется проверка, специалистам предстоит выяснить причину пожара.

    В результате пожара пострадала пожилая женщина, ее доставили в медицинское учреждение. Других пострадавших нет.

    Напомним, тело пожилого мужчины нашли при тушении пожара в дачном доме в СНТ «Ранетка» в Новосибирской области.

    Автор: Дарья Смолина
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    #пожар #новосибирск
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