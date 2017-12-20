При пожаре в квартире в Новосибирске эвакуировали 12 человек

Новосибирск, 20 декабря. Пожар произошел в квартире девятиэтажного дома, который расположен на улице Титова в Новосибирске, утром в среду, 20 декабря. Было эвакуировано 12 человек.

Сообщение о возгорании поступило около девяти часов утра, и огнеборцы незамедлительно выехали на место происшествия. По приезде пожарных горел балкон на пятом этаже, сообщают региональные СМИ. Пламя повредило балконы пятого и шестого этажей, площадь возгорания которых 15 и семь квадратных метров соответственно. На данный момент ведется проверка, специалистам предстоит выяснить причину пожара.

В результате пожара пострадала пожилая женщина, ее доставили в медицинское учреждение. Других пострадавших нет.

Напомним, тело пожилого мужчины нашли при тушении пожара в дачном доме в СНТ «Ранетка» в Новосибирской области.