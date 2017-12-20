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Общество
В новосибирских магазинах не приняли новую 2000-рублевую купюру
Общество
В новосибирских магазинах не приняли новую 2000-рублевую купюру
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    В новосибирских магазинах не приняли новую 2000-рублевую купюру

    6:53  20 Декабря 2017  /обновлено: 6:53  20 Декабря 2017
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    В новосибирских магазинах не приняли новую 2000-рублевую купюру

    Москва, 20 декабря. Продавцы новосибирских магазинов зачастую опасаются или отказываются принимать новую двухтысячную купюру Центробанка РФ.

    Отмечается, что в крупных магазинах к появлению новой банкноты отнеслись с доверием. В более мелких магазинах устроили «консилиум» с участием администрации и охранников. В некоторых торговых точках их отказались принимать из-за невозможности проверить подлинность купюры.

    Как пишут местные СМИ, в новосибирском метро никаких проблем с оплатой не возникло

    Как ранее писала Газета.ru, банкноты номиналом в 200 и 2 000 рублей были введены в обращение в октябре 2017 года.

    В новосибирских магазинах не приняли новую 2000-рублевую купюру

    Автор: Алия Садыкова
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    #новосибирск #купюра
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