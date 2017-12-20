В новосибирских магазинах не приняли новую 2000-рублевую купюру

Москва, 20 декабря. Продавцы новосибирских магазинов зачастую опасаются или отказываются принимать новую двухтысячную купюру Центробанка РФ.

Отмечается, что в крупных магазинах к появлению новой банкноты отнеслись с доверием. В более мелких магазинах устроили «консилиум» с участием администрации и охранников. В некоторых торговых точках их отказались принимать из-за невозможности проверить подлинность купюры.

Как пишут местные СМИ, в новосибирском метро никаких проблем с оплатой не возникло

Как ранее писала Газета.ru, банкноты номиналом в 200 и 2 000 рублей были введены в обращение в октябре 2017 года.