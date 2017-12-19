Новосибирск купит 48 специализированных машин для уборки улиц

Новосибирск, 19 декабря. Департамент транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии Новосибирска заключил контракт на поставку специализированной дорожной техники для уборки улиц, в городе будет 48 новых машин.

Согласно контракту компания-победитель осуществит поставку десяти вакуумных подметательно-уборочных, трех компактных подметатльно-уборочных машин. Также город получит три автогрейдера тягового класса 180 и три — 140, три дорожные комбинированные машины с пескоразбрасывающим, поливомоечным и плужно-щеточным оборудованием и другие виды машин, сообщает «Деловой квартал».

Первоначальная цена контракта составила 348,2 миллиона рублей. Победителем конкурса на поставку машин стала компания «Меркатор Холдинг», которая предложила 346,5 миллионов рублей.