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Пять человек спасли при пожаре в частном секторе в Новосибирске
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    Пять человек спасли при пожаре в частном секторе в Новосибирске

    11:59  19 Декабря 2017  /обновлено: 11:59  19 Декабря 2017
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    Пять человек спасли при пожаре в частном секторе в Новосибирске

    Новосибирск, 19 декабря. Крупный пожар произошел в частном секторе в Октябрьском районе Новосибирска. Пять человек, среди которых один человек с ограниченными возможностями, были эвакуированы.

    Информация о возгорании поступила на пульт дежурного около девяти часов вечера в понедельник, 18 декабря. На место происшествия незамедлительно выехали сотрудники пожарно-спасательного подразделения, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Новосибирской области. Пламя охватило крышу частного дома №127, сарай, баню и соседний дом №129. Отмечается, что огонь распространился и на дом, расположенный на улице Карла Либнехта. Однако, огнеборцам удалось остановить распространение огня через девять минут. 

    Пожарные эвакуировали пять человек: женщину 1919 года рождения, двух мужчин, женщину и молодую девушку — инвалида-колясочника. На данный момент устанавливается причина пожара, по предварительным данным, причиной пожара могло стать нарушение правил пожарной безопасности при устройстве дымохода печи.

    Автор: Дарья Смолина
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    #пожар #новосибирск #новосибирская область
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