Назначен новый глава министерства образования Новосибирской области

Новосибирск, 19 декабря. Сергей Федорчук назначен исполняющим обязанности министра образования, науки и инновационной политики Новосибирской области.

Сергей Федорчук приступил к своим обязанностям в четверг, 14 декабря, сообщает пресс-служба правительства Новосибирской области. Отметим, он занимал должность заместителя министра образования, науки и инновационной политики региона с апреля 2015 года. Кроме этого он был заместителем главы администрации Ленинского района Новосибирска с 2013 по 2015 годы. Сергей Федорчук имеет классный чин — государственный советник Новосибирской области третьего класса.

Напомним, что Сергей Нелюбов, который до этого был министром образования, назначен исполняющим обязанности заместителя губернатора по социальным вопросам 5 декабря.