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Назначен новый глава министерства образования Новосибирской области
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    Назначен новый глава министерства образования Новосибирской области

    11:38  19 Декабря 2017  /обновлено: 11:39  19 Декабря 2017
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    Назначен новый глава министерства образования Новосибирской области

    Новосибирск, 19 декабря. Сергей Федорчук назначен исполняющим обязанности министра образования, науки и инновационной политики Новосибирской области.

    Сергей Федорчук приступил к своим обязанностям в четверг, 14 декабря, сообщает пресс-служба правительства Новосибирской области. Отметим, он занимал должность заместителя министра образования, науки и инновационной политики региона с апреля 2015 года. Кроме этого он был заместителем главы администрации Ленинского района Новосибирска с 2013 по 2015 годы. Сергей Федорчук имеет классный чин — государственный советник Новосибирской области третьего класса.

    Напомним, что Сергей Нелюбов, который до этого был министром образования, назначен исполняющим обязанности заместителя губернатора по социальным вопросам 5 декабря.

    Автор: Дарья Смолина
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    #образование #министр #новосибирская область
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