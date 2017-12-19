С легким паром: банную печку установил в «Жигули» блогер из Новосибирска

Новосибирск, 19 декабря. Популярный видеоблогер из Новосибирска Владислав Барашенков, после успеха ванной на колесах, пошел дальше и установил в «Жигули» банную печку.

Ролик о том, как происходила модернизация отечественной легковушки, размещен на YouTube. Апгрейд старой модели ВАЗ был проведен так, что печка смонтирована в салоне авто, а труба выведена наружу. В планах Владислав установить в автомобиль и ванную.

«В общем, наберем воды в ванну, затопим печку, посадим какую-нибудь очаровательную девушку и прокатимся по городу. Классно получилось», — подвел итог новосибирский блогер.

В следующем видео Владислав Барашенков обещал показать, как все это будет выглядеть непосредственно на улицах города.

