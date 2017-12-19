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С легким паром: банную печку установил в «Жигули» блогер из Новосибирска
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    С легким паром: банную печку установил в «Жигули» блогер из Новосибирска

    8:51  19 Декабря 2017  /обновлено: 8:52  19 Декабря 2017
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    С легким паром: банную печку установил в «Жигули» блогер из Новосибирска

    Новосибирск, 19 декабря. Популярный видеоблогер из Новосибирска Владислав Барашенков, после успеха ванной на колесах, пошел дальше и установил в «Жигули» банную печку.

    Ролик о том, как происходила модернизация отечественной легковушки, размещен на YouTube. Апгрейд старой модели ВАЗ был проведен так, что печка смонтирована в салоне авто, а труба выведена наружу. В планах Владислав установить в автомобиль и ванную.

    «В общем, наберем воды в ванну, затопим печку, посадим какую-нибудь очаровательную девушку и прокатимся по городу. Классно получилось», — подвел итог новосибирский блогер.

    В следующем видео Владислав Барашенков обещал показать, как все это будет выглядеть непосредственно на улицах города.
     

    Автор: Константин Терехов
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    #новосибирск #блогер
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