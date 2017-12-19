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Елки в Новосибирске обработали антивандальным раствором с неприятным запахом
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    Елки в Новосибирске обработали антивандальным раствором с неприятным запахом

    8:59  19 Декабря 2017  /обновлено: 8:59  19 Декабря 2017
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    Елки в Новосибирске обработали антивандальным раствором с неприятным запахом

    Новосибирск, 19 декабря. Новосибирские елки обрабатывают специальным раствором розового цвета, который помогает спасти деревья от вырубки.

    Как пояснил начальник отдела лесного хозяйства МКУ «Горзеленхоз» Николай Зверев, в преддверии новогодних праздников учащаются хищения растущих в городе хвойных деревьев. Для борьбы с вандализмом сосны, кедры и ели во всех скверах и парках города ежегодно обрабатывают специальным красящим веществом, которое в полной мере начинает «работать», если занести дерево в тепло: резкий неприятный запах будет невозможно вывести на протяжение нескольких недель.

    Раствор безвреден для людей, животных и окружающей среды. Его следы исчезают через один-два месяца.

    Автор: Юлия Кошкина
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    #вандалы #новый год #елки #защита
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