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Молодая жительница Новосибирска «заминировала» бар, в котором выпивал муж
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    Молодая жительница Новосибирска «заминировала» бар, в котором выпивал муж

    16:37  18 Декабря 2017  /обновлено: 16:39  18 Декабря 2017
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    Молодая жительница Новосибирска «заминировала» бар, в котором выпивал муж

    Новосибирск, 18 декабря. Уголовное дело возбудили на молодую жительницу Новосибирска, которая сообщила о минировании бара из-за ссоры с супругом.

    Инцидент произошел в октябре текущего года, между супругами разгорелся конфликт, после которого женщина отправилась к подруге, а мужчина уехал в бар. Однако разъяренная супруга не успокоилась и позвонила в бар, расположенный на Вокзальной магистрали, где находился ее муж, и сообщила о том, что у него под одеждой бомба.

    Специалисты при проверке не обнаружили взрывное устройство. В отношении женщины в настоящее время возбуждено уголовное дело о ложном сообщении о взрыве. Она полностью признала свою вину, сообщили в прокуратуре города.

    Автор: Ксения Пудовкина
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    #новосибирск #бар
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