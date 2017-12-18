Молодая жительница Новосибирска «заминировала» бар, в котором выпивал муж

Новосибирск, 18 декабря. Уголовное дело возбудили на молодую жительницу Новосибирска, которая сообщила о минировании бара из-за ссоры с супругом.

Инцидент произошел в октябре текущего года, между супругами разгорелся конфликт, после которого женщина отправилась к подруге, а мужчина уехал в бар. Однако разъяренная супруга не успокоилась и позвонила в бар, расположенный на Вокзальной магистрали, где находился ее муж, и сообщила о том, что у него под одеждой бомба.

Специалисты при проверке не обнаружили взрывное устройство. В отношении женщины в настоящее время возбуждено уголовное дело о ложном сообщении о взрыве. Она полностью признала свою вину, сообщили в прокуратуре города.