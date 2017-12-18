Власти Новосибирска отменили скидки по транспортным картам
Новосибирск, 18 декабря. Власти Новосибирска отменили скидки для пользователей «Единых транспортных карт» в связи с ухудшением финансового положения муниципальных предприятий, которые занимаются пассажирскими перевозками.
Как сообщает пресс-служба мэрии города, соответствующее постановление было подписано 12 декабря. В соответствии с документом, пассажирам, оплачивающим проезд с помощью «Единых транспортных карт», стоимость поездки будет равна той же сумме, которую платят горожане наличными. Отметим, что раньше стоимость была на рубль меньше. В администрации города отметили:
«Данное решение принято в связи с ухудшением финансового положения муниципальных предприятий из-за высокой себестоимости перевозок пассажиров, вызванной износом подвижного состава и транспортной инфрастуктуры».