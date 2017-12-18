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Общество
Власти Новосибирска отменили скидки по транспортным картам
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    Власти Новосибирска отменили скидки по транспортным картам

    15:58  18 Декабря 2017  /обновлено: 15:58  18 Декабря 2017
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    Власти Новосибирска отменили скидки по транспортным картам

    Новосибирск, 18 декабря. Власти Новосибирска отменили скидки для пользователей «Единых транспортных карт» в связи с ухудшением финансового положения муниципальных предприятий, которые занимаются пассажирскими перевозками.

    Как сообщает пресс-служба мэрии города, соответствующее постановление было подписано 12 декабря. В соответствии с документом, пассажирам, оплачивающим проезд с помощью «Единых транспортных карт», стоимость поездки будет равна той же сумме, которую платят горожане наличными. Отметим, что раньше стоимость была на рубль меньше. В администрации города отметили:

    «Данное решение принято в связи с ухудшением финансового положения муниципальных предприятий из-за высокой себестоимости перевозок пассажиров, вызванной износом подвижного состава и транспортной инфрастуктуры».

    Автор: Ксения Пудовкина
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