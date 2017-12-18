Два молодых жителя Новосибирской области убили и разделали собаку на шашлык

Новосибирск, 18 декабря. Жителям Новосибирской области грозит до двух лет лишения свободы на убийство собаки.

По информации региональной прокуратуры, инцидент произошел в январе этого года, два 19-летний жителя Искитима, находившиеся в состоянии алкогольного опьянения три раза ударили по голове собаку по кличке Дик, после чего ударили ее ножом в шею. Животное находилось на привязи у будки, которая расположена на территории частного дома. Молодые парни забрали убитую собаку домой, где в ванной сняли с нее шкуру и разделали её для приготовления шашлыка.

Обвиняемые полностью признали свою вину. В настоящее время в отношении них возбуждено уголовное дело по статье «Жестокое обращение с животными, повлекшее их гибель, совершённое из корыстных побуждений группой лиц по предварительному сговору». Живодерам грозит до двух лет лишения свободы.