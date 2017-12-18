Спасшая ребенка школьница из Новосибирска попала в фильм о героях

Новосибирск, 18 декабря. История о том, как новосибирская школьница Полина Кузина спасла тонущего трехлетнего ребенка попала в документальный фильм «Не время для героизма».

Видео выложили на YouTube. Отмечается, что девочка не побоялась спуститься к воде и протянула руку малышу.

Согласно описанию, героями фильма стали дети от 6 до 18 лет. Все они спасли жизни других людей.

Напомним, Кузина в мае 2016 года спасла упавшего в воду ребенка на территории яхт-клуба в Обском водохранилище.