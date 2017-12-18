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Спасшая ребенка школьница из Новосибирска попала в фильм о героях
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    Спасшая ребенка школьница из Новосибирска попала в фильм о героях

    7:29  18 Декабря 2017  /обновлено: 7:29  18 Декабря 2017
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    Спасшая ребенка школьница из Новосибирска попала в фильм о героях

    Новосибирск, 18 декабря. История о том, как новосибирская школьница Полина Кузина спасла тонущего трехлетнего ребенка попала в документальный фильм  «Не время для героизма».

    Видео выложили на YouTube. Отмечается, что девочка не побоялась спуститься к воде и протянула руку малышу.

    Согласно описанию, героями фильма стали дети от 6 до 18 лет. Все они спасли жизни других людей.

    Напомним, Кузина в мае 2016 года спасла упавшего в воду ребенка на территории яхт-клуба в Обском водохранилище.

    Автор: Алия Садыкова
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    #новосибирск
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