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В Новосибирске очевидцы потушили дымящуюся маршрутку
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    В Новосибирске очевидцы потушили дымящуюся маршрутку

    7:19  18 Декабря 2017  /обновлено: 7:20  18 Декабря 2017
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    В Новосибирске очевидцы потушили дымящуюся маршрутку

    Новосибирск, 18 декабря. Маршрутка загорелась в воскресенье на перекрестке Бердского шоссе и проспекта Строителей в Советском районе Новосибирска. Маршрутка №91 с пассажирами внутри вспыхнула во время движения.

    Как рассказали очевидцы в социальных сетях,  возле места ДТП собрались горожане. Наблюдалось задымление. Водители помогали тушить автотраспорт. К приезду сотруников пожарной службы пожар был потушен.

    Никто из пассажиров маршрутки не пострадал. 

    В Новосибирске очевидцы потушили дымящуюся маршрутку

    Автор: Алия Садыкова
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