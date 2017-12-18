В Новосибирске очевидцы потушили дымящуюся маршрутку

Новосибирск, 18 декабря. Маршрутка загорелась в воскресенье на перекрестке Бердского шоссе и проспекта Строителей в Советском районе Новосибирска. Маршрутка №91 с пассажирами внутри вспыхнула во время движения.

Как рассказали очевидцы в социальных сетях, возле места ДТП собрались горожане. Наблюдалось задымление. Водители помогали тушить автотраспорт. К приезду сотруников пожарной службы пожар был потушен.

Никто из пассажиров маршрутки не пострадал.