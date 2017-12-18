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Стала известна судьба пропавшей несколько дней назад 26-летней жительницы Новосибирска
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    Стала известна судьба пропавшей несколько дней назад 26-летней жительницы Новосибирска

    5:12  18 Декабря 2017  /обновлено: 5:12  18 Декабря 2017
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    Стала известна судьба пропавшей несколько дней назад 26-летней жительницы Новосибирска

    Новосибирск, 18 декабря. Пропавшая несколько дней назад 26-летняя жительница Новосибирска найдена живой.

    По данным СМИ, женщина 13 декабря возвращалась от родственников, которые живут в Северо-Чемском жилмассиве в поселок Пашино. Пропавшая заранее позвонила супругу и сообщила о своем возвращении, но дома так и не появилось.

    О судьбе пропавшей жительницы Новосибирска стало известно лишь накануне. Электронное издание iReactor со ссылкой на сестру женщины сообщило, что по пути домой у пропавшей случился сильный приступ. Прохожие вызвали «неотложку» и женщину доставили в больницу. Так как у больной не оказалось при себе документов, медики не смоги сообщить родственникам больной о ее местонахождении.

    Автор: Виталий Малясев
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