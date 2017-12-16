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Бесплатный каток откроют для жителей Новосибирска
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    Бесплатный каток откроют для жителей Новосибирска

    16:51  16 Декабря 2017  /обновлено: 16:53  16 Декабря 2017
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    Бесплатный каток откроют для жителей Новосибирска

    Новосибирск, 16 декабря. Новый каток в сквере Новосибирска планируют открыть в конце декабря.

    Как сообщают региональные новостные источники со ссылкой на слова директора МАУ «Стадион» Александра Тропникова на открытии городского катка в Центральном парке, открытие бесплатного катка в Нарымском сквере состоится в конце декабря текущего года. Он отметил:

     «В двадцатых числах мы планируем открыть каток в Нарымском сквере, на теннисных кортах. Площадка, занятая летом, зимой обычно пустовала. В этом году решили залить там каток».

    Напомним, 17-летний юноша ушел из дома в неизвестном направлении в Новосибирске. В настоящее время информации о его настоящем местонахождении нет.

    Автор: Ксения Пудовкина
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