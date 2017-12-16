В Новосибирске разыскивают без вести пропавшего 17-летнего парня

Новосибирск, 16 декабря. Волонтеры и родственники продолжают поиски пропавшего без вести молодого человека в Новосибирске.

По информации региональных новостных источников, 17-летний юноша ушел из дома в неизвестном направлении в четверг, 14 декабря. В настоящее время информации о его настоящем местонахождении нет. Рост молодого человека составляет около 185 сантиметров, с собой у него был рюкзак и куртка с рыжим мехом.

Появилась информация, что молодой человек мог отправиться в Санкт-Петербург. Родственники и волонтеры просят всех, кто владеет информацией о местонахождении подростка, сообщить по телефону 02 (с мобильного 020).