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В Новосибирске разыскивают без вести пропавшего 17-летнего парня
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    В Новосибирске разыскивают без вести пропавшего 17-летнего парня

    16:51  16 Декабря 2017  /обновлено: 16:53  16 Декабря 2017
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    В Новосибирске разыскивают без вести пропавшего 17-летнего парня

    Новосибирск, 16 декабря. Волонтеры и родственники продолжают поиски пропавшего без вести молодого человека в Новосибирске.

    По информации региональных новостных источников, 17-летний юноша ушел из дома в неизвестном направлении в четверг, 14 декабря. В настоящее время информации о его настоящем местонахождении нет. Рост молодого человека составляет около 185 сантиметров, с собой у него был рюкзак и куртка с рыжим мехом.

    Появилась информация, что молодой человек мог отправиться в Санкт-Петербург. Родственники и волонтеры просят всех, кто владеет информацией о местонахождении подростка, сообщить по телефону 02 (с мобильного 020).

    Автор: Ксения Пудовкина
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    #новосибирск #пропал человек
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