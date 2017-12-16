Гигантская пробка, образовавшаяся из-за розыгрыша квартиры, сковала Новосибирск

Новосибирск, 16 декабря. Гигантские пробки образовались в Новосибирске из-за розыгрышей призов.

По информации региональных СМИ, в субботу, 16 декабря, движение по улицам города было существенно затруднено из-за розыгрышей призов, которые организовал гипермаркет «Гигант».

Администрация гипермаркета заявила, что была удивлена подобным интересом к акции, и подчеркнула, что главные призы разыгрывались в сети Интернет, поэтому можно было обойтись без личного присутствия. К настоящему времени розыгрыш призов завершен, но пробка в течение долгого времени сохранялась, так как горожане начали разъезжаться из супермаркета.