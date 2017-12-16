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Гигантская пробка, образовавшаяся из-за розыгрыша квартиры, сковала Новосибирск
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    Гигантская пробка, образовавшаяся из-за розыгрыша квартиры, сковала Новосибирск

    14:18  16 Декабря 2017  /обновлено: 14:20  16 Декабря 2017
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    Гигантская пробка, образовавшаяся из-за розыгрыша квартиры, сковала Новосибирск

    Новосибирск, 16 декабря. Гигантские пробки образовались в Новосибирске из-за розыгрышей призов.

    По информации региональных СМИ, в субботу, 16 декабря, движение по улицам города было существенно затруднено из-за розыгрышей призов, которые организовал гипермаркет «Гигант».

    Администрация гипермаркета заявила, что была удивлена подобным интересом к акции, и подчеркнула, что главные призы разыгрывались в сети Интернет, поэтому можно было обойтись без личного присутствия. К настоящему времени розыгрыш призов завершен, но пробка в течение долгого времени сохранялась, так как горожане начали разъезжаться из супермаркета.

    Автор: Ксения Пудовкина
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    #новосибирск #пробки
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