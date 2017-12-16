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Происшествия
Mercedes влетел в ограждение после ДТП с Toyota в Новосибирске, есть пострадавшие
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    Mercedes влетел в ограждение после ДТП с Toyota в Новосибирске, есть пострадавшие

    10:04  16 Декабря 2017  /обновлено: 10:08  16 Декабря 2017
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    Mercedes влетел в ограждение после ДТП с Toyota в Новосибирске, есть пострадавшие

    Новосибирск, 16 декабря. Дорожно-транспортное происшествие с участием двух иномарок случилось накануне ночью в Новосибирске, пострадал водитель.

    Серьезная авария случилась в пятницу, 15 декабря,  около 23:00 часов по местному времени в Заельцовском районе у дома №22, расположенного на на пересечении улиц Дуси Ковальчук и Переездной: столкнулись Toyota Vitz и седан Mercedes-Benz. По информации региональных новостных источников со ссылкой на информацию, опубликованную на на странице новосибирской службы эвакуации «АСТ-54», Toyota при повороте во дворе не уступила дорогу Mercedes-Benz, после чего произошло столкновение. От удара вторая иномарка влетела в дорожное ограждение. Очевидец аварии в социальных сетях отмечает:

    «Мерс ехал передо мной, я ещё подумал: красивая машина, надо догнать рассмотреть! Однако он резко ускорился и начал играть в шашки на дороге».

    Водитель Toyota получил травмы, сотрудники скорой помощи незамедлительно доставили его в медицинское учреждение, где врачи диагностировали ему черепно-мозговую травму. В настоящее время органы охраны правопорядка проводят проверку и выясняют обстоятельства ДТП, после проверки будет вынесено решение процессуального характера.

    Автор: Ксения Пудовкина
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