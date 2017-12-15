Два человека погибли при пожаре в частном доме в Новосибирской области

Новосибирск, 15 декабря. Тела двух мужчин обнаружили во время тушения пожара в дачном доме, который расположен в СНТ «Волна» на острове Кудряш Новосибирской области.

Сообщение о возгорании поступило на пульт дежурного около полудня в пятницу, 15 декабря. На место происшествия выехали семь огнеборцев на двух машинах. Как стало известно, дачный дом уже догорал к моменту прибытия спасателей, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Новосибирской области. По предварительным данным, причина возгорания — неосторожное обращение с огнем.

Сотрудники следственного комитета выясняют все обстоятельства случившегося, сообщает пресс-служба СУ СК России по Новосибирской области. Процессуальное решение будет принято по результатам проверки.