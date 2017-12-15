Тело избитой женщины обнаружили на мосту в Новосибирске

Новосибирск, 15 декабря. Тело 52-летней женщины, которая сидела на заднем сиденье автомобиля, было обнаружено на Бугринском мосту в Новосибирске.

Происшествие произошло в период с полуночи до часа ночи в пятницу, 15 декабря. Сотрудники полиции устанавливают очевидцев случившегося, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Новосибирской области. Тело женщины было обнаружено в автомобиле Nissan Sunny.

На данный момент выясняются все обстоятельства произошедшего, сообщает пресс-служба СУ СК России по Новосибирской области. Назначена судебно-медицинская экспертиза, которая позволит установить причину смерти. По результатам проверки будет принято процессуально решение. Отмечается, что труп женщины был со следами побоев.