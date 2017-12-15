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Тело избитой женщины обнаружили на мосту в Новосибирске
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    Тело избитой женщины обнаружили на мосту в Новосибирске

    16:44  15 Декабря 2017  /обновлено: 16:44  15 Декабря 2017
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    Тело избитой женщины обнаружили на мосту в Новосибирске

    Новосибирск, 15 декабря. Тело 52-летней женщины, которая сидела на заднем сиденье автомобиля, было обнаружено на Бугринском мосту в Новосибирске.

    Происшествие произошло в период с полуночи до часа ночи в пятницу, 15 декабря. Сотрудники полиции устанавливают очевидцев случившегося, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Новосибирской области. Тело женщины было обнаружено в автомобиле Nissan Sunny.

    На данный момент выясняются все обстоятельства произошедшего, сообщает пресс-служба СУ СК России по Новосибирской области. Назначена судебно-медицинская экспертиза, которая позволит установить причину смерти. По результатам проверки будет принято процессуально решение. Отмечается, что труп женщины был со следами побоев. 

    Автор: Дарья Смолина
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    #новосибирск #труп
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