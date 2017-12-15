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Водитель иномарки сбил 13-летнюю девочку на пешеходном переходе в Новосибирске
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    Водитель иномарки сбил 13-летнюю девочку на пешеходном переходе в Новосибирске

    10:25  15 Декабря 2017  /обновлено: 10:25  15 Декабря 2017
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    Водитель иномарки сбил 13-летнюю девочку на пешеходном переходе в Новосибирске

    Новосибирск, 15 декабря. Водитель автомобиля Mazda сбил 13-летнюю школьницу, которая переходила пешеходный переход, в Ленинском районе Новосибирска. По словам водителя, он не увидел ребенка из-за задымления от выхлопных газов.

    Водитель иномарки отметил, что он ехал со скоростью десять километров в час, на перекрестке было темно и на дороге гололед. На встречной полосе стоял автомобиль, фары которого светили очень ярко, кроме этого было задымление от выхлопного газа. Иномарка двигалась по улице Фасадная, 41-летний водитель поворачивал направо — на улицу Забалуева.

    «Я осуществлял поворот направо, въезжал в зону пешеходного перехода и увидел девочку, которая шла с левой стороны, потом услышал удар в левый борт автомобиля», — приводит «НГС. Новости» слова водителя Mazda.

    Девочка была доставлена в больницу с травмой ноги.

    Автор: Дарья Смолина
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    #дтп #новосибирск
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