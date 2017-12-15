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Пожилой мужчина погиб при пожаре в доме в Новосибирской области
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    Пожилой мужчина погиб при пожаре в доме в Новосибирской области

    10:05  15 Декабря 2017  /обновлено: 10:06  15 Декабря 2017
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    Пожилой мужчина погиб при пожаре в доме в Новосибирской области

    Новосибирск, 15 декабря. Тело 60-летнего мужчины было обнаружено при тушении пожара в дачном доме в Новосибирской области.

    Сотрудники следственного комитета проводят проверку. По предварительным данным, возгорание случилось из-за неосторожного обращения с огнем при курении, сообщает пресс-служба СУ СК России по Новосибирской области. На данный момент выясняются все обстоятельства случившегося, по результатам проверки будет вынесено процессуальное решение.

    Возгорание произошло в дачном доме, который расположен в СНТ «Ранетка» в районе станции Юбилейная. Трагедия произошла в четверг, 14 декабря.

    Ранее сообщалось, что три человека погибли при пожаре в многоэтажном доме в Хабаровске. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «причинение смерти по неосторожности».

    Автор: Дарья Смолина
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    #пожар #новосибирская область #погибший
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