Пожилой мужчина погиб при пожаре в доме в Новосибирской области

Новосибирск, 15 декабря. Тело 60-летнего мужчины было обнаружено при тушении пожара в дачном доме в Новосибирской области.

Сотрудники следственного комитета проводят проверку. По предварительным данным, возгорание случилось из-за неосторожного обращения с огнем при курении, сообщает пресс-служба СУ СК России по Новосибирской области. На данный момент выясняются все обстоятельства случившегося, по результатам проверки будет вынесено процессуальное решение.

Возгорание произошло в дачном доме, который расположен в СНТ «Ранетка» в районе станции Юбилейная. Трагедия произошла в четверг, 14 декабря.

Ранее сообщалось, что три человека погибли при пожаре в многоэтажном доме в Хабаровске. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «причинение смерти по неосторожности».