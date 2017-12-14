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Кроссовер влетел в столб после ДТП в Новосибирске, есть пострадавшие
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    Кроссовер влетел в столб после ДТП в Новосибирске, есть пострадавшие

    20:32  14 Декабря 2017  /обновлено: 20:32  14 Декабря 2017
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    Кроссовер влетел в столб после ДТП в Новосибирске, есть пострадавшие

    Новосибирск, 14 декабря. Дорожно-транспортное происшествие случилось накануне в самом центре Новосибирска: внедорожник влетел в иномарку и протаранил столб, пострадала женщина.

    Автомобильная авария случилась в  Заельцовском районе: автомобиль Subaru Forester STi, водитель которого не справился с управлением, вылетел с проезжей части, столкнувшись с Nissan, и протаранил столб на тротуаре, сообщает отдел пропаганды Госавтоинспекции.

    Пострадала пассажирка второй иномарки. Сотрудники скорой помощи госпитализировали девушку в медицинское учреждение. В настоящее время сотрудники охраны правопорядка проводят проверку и выясняют обстоятельства дорожно-транспортных происшествий, после чего будут вынесены процессуальные решения.

    Автор: Ксения Пудовкина
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    #дтп #новосибирск
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