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Стоматолог-мошенник оставил без зубов восемь жителей Новосибирска
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    Стоматолог-мошенник оставил без зубов восемь жителей Новосибирска

    15:58  14 Декабря 2017  /обновлено: 15:58  14 Декабря 2017
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    Стоматолог-мошенник оставил без зубов восемь жителей Новосибирска

    Новосибирск, 14 декабря. Три уголовных дела возбудили в отношении стоматолога, который принимал деньги от пациентов, но оказывал некачественные услуги.

    Как сообщает пресс-служба прокуратуры НСО, врач-стоматолог, директор стоматологической клиники ООО «Надежда», расположенной на улице Демакова, оказывал некачественные услуги по протезированию зубов. Общий ущерб оценивается в 936 тысяч рублей. С соответствующим заявлением в полицию обратились потерпевшие. В настоящий момент возбуждены три уголовных дела. Прокуратура сообщает:

    «До конца текущего года подозреваемому будет предъявлено обвинение в мошенничествах, совершенных с использованием своего служебного положения, с причинением значительного ущерба гражданам».

    Автор: Ксения Пудовкина
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