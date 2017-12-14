Стоматолог-мошенник оставил без зубов восемь жителей Новосибирска

Новосибирск, 14 декабря. Три уголовных дела возбудили в отношении стоматолога, который принимал деньги от пациентов, но оказывал некачественные услуги.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры НСО, врач-стоматолог, директор стоматологической клиники ООО «Надежда», расположенной на улице Демакова, оказывал некачественные услуги по протезированию зубов. Общий ущерб оценивается в 936 тысяч рублей. С соответствующим заявлением в полицию обратились потерпевшие. В настоящий момент возбуждены три уголовных дела. Прокуратура сообщает: