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Рабочий в Новосибирске забрался на башенный кран из-за задержки зарплаты
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    Рабочий в Новосибирске забрался на башенный кран из-за задержки зарплаты

    14:01  14 Декабря 2017  /обновлено: 14:02  14 Декабря 2017
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    Рабочий в Новосибирске забрался на башенный кран из-за задержки зарплаты

    Новосибирск, 14 декабря. Мужчина забрался на башенный кран, требуя выплаты своей заработной планы, в Новосибирске.

    Инцидент произошел в Кировском районе на улице Беловежская в районе станции метро «Карла Маркса». Очевидцы заметили человека, забравшегося на башенный кран и требующего выплаты своей заработной платы. В настоящее время информация о сумме задолженности компании перед рабочим не уточняется, но известно, что на стройке продолжаются работы по возведения нового жилого здания.

    Напомним, дорожно-транспортное происшествие с участием снегоуборочного автомобиля и иномаркой произошло накануне в Новосибирске, три человека пострадали.

    Автор: Ксения Пудовкина
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