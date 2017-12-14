Рабочий в Новосибирске забрался на башенный кран из-за задержки зарплаты

Новосибирск, 14 декабря. Мужчина забрался на башенный кран, требуя выплаты своей заработной планы, в Новосибирске.

Инцидент произошел в Кировском районе на улице Беловежская в районе станции метро «Карла Маркса». Очевидцы заметили человека, забравшегося на башенный кран и требующего выплаты своей заработной платы. В настоящее время информация о сумме задолженности компании перед рабочим не уточняется, но известно, что на стройке продолжаются работы по возведения нового жилого здания.

Напомним, дорожно-транспортное происшествие с участием снегоуборочного автомобиля и иномаркой произошло накануне в Новосибирске, три человека пострадали.