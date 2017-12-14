Экс-полицейского судят за расчленение 19 женщин в Новосибирске

Новосибирск, 14 декабря. Суд Новосибирска приступил к рассмотрению уголовного, возбужденного в отношении мужчины, который расчленил 19 женщин.

Как сообщает пресс-служба Следственного комитета по НСО, подозреваемый в период с 1998 года по июль 2005 года знакомился на сайтах знакомств с женщинами в возрасте от 18 лет до 31 года, после чего приглашал на встречу. На своем автомобиле он увозил жертв в безлюдное место, где совершал убийство, после чего расчленял и прятал части тела в разных районах города.

В настоящее время суд приступил к рассмотрению уголовного дела, мужчина перед коллегией присяжных своей вины не признал.