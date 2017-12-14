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Снегоуборочная машина протаранила иномарку в Новосибирске, есть пострадавшие
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    Снегоуборочная машина протаранила иномарку в Новосибирске, есть пострадавшие

    9:28  14 Декабря 2017  /обновлено: 9:29  14 Декабря 2017
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    Снегоуборочная машина протаранила иномарку в Новосибирске, есть пострадавшие

    Новосибирск, 14 декабря. Дорожно-транспортное происшествие с участием снегоуборочного автомобиля и иномаркой произошло накануне в Новосибирске, три человека пострадали.

    По информации региональных новостных источников со ссылкой на сообщение в группе пропаганды Госавтоинспекции, автомобильная авария случилась в четверг, 14 декабря, около 00:50 часов утра по новосибирскому времени у дом №9 на Красном проспекте: снегоуборочная машина протаранила иномарку.

    Снегоуборочный автомобиль, за рулем которого находился 38-летний водитель, двигался со стороны улицы Советская в сторону улицы Серебренниковской и столкнулся с Nissan Almera, который  следовал по улице Красный проспект со стороны улицы Коммунистической. Три человека пострадали в аварии: 27-летний водитель получил повреждения, 37-летняя пассажирке диагностировали травму головы, 25-летний пассажир получил ушиб головы и конечностей. Пострадавших сотрудники скорой помощи незамедлительно доставили в больницу.

    В настоящее время сотрудники охраны правопорядка проводят проверку по данному факту, выясняют обстоятельства и причины ДТП.

    Автор: Ксения Пудовкина
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    #дтп #новосибирск
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