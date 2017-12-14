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В Новосибирске 14 человек обвиняют в организации подпольных казино
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    В Новосибирске 14 человек обвиняют в организации подпольных казино

    6:23  14 Декабря 2017  /обновлено: 6:23  14 Декабря 2017
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    В Новосибирске 14 человек обвиняют в организации подпольных казино

    Новосибирск, 14 декабря. В организации трех подпольных казино в различных районах Новосибирска обвинили 14 жителей города. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Новосибирской области.

    По данным ведомства, на скамье подсудимых окажутся 14 местных жителей в возрасте от 24-х до 45 лет. В отношении троих участников группы дело выделено в особое производство, так как они сотрудничали со следствием и давали показания на своих подельников. Один обвиняемый объявлен в розыск.

     По версии следствия, обвиняемые в январе 2016 года арендовали помещение в Ленинском районе Новосибирска, сделали в нем ремонт, установили систему наблюдения и игровое оборудование и наняли персонал. Уже в феврале того же года обвиняемые открыли второе подпольное казино, а в июле 2016 года – третье. Новые заведения появились в Железнодорожном и Октябрьском районах города. Но вскоре попали в поле зрения сотрудников правоохранительных органов.

    Следователи уже завершили расследование, теперь судьбу обвиняемых должен решить Ленинский районный суд. За организацию подпольных казино предприимчивым новосибирцам грозит лишение свободы на срок до шести лет.

    Накануне Газета.ru сообщила, что полиция закрыла салон с игровыми автоматами в Москве. Подпольное казино пользовалось большим спросом и работало в круглосуточном режиме.

    Автор: Виталий Малясев
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    #суд #новосибирск #следствие #казино
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