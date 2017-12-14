Лжесотрудники Госнаркоконтроля осуждены в Новосибирске

Новосибирск, 14 декабря. Новосибирский областной суд вынес приговоры членам банды лжесотрудников Госнаркоконтроля.

Как сообщает «Газета.ru», со ссылкой на прокуратуру, члены ОПГ промышляли тем, что, представляясь, сотрудниками силового ведомства, нападали на наркоманов, а также ранее судимых за незаконный оборот наркотиков, и вымогали у них ценное имущество.

В итоге, самое суровое наказание в виде 15 лет и 1 месяца лишения свободы в колонии строгого режима получил Салих Абдрахманов. К длительным тюремным заключениям приговорены и другие члены банды.