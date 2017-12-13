Частный дом сгорел в Новосибирске

Новосибирск, 13 декабря. Чрезвычайное происшествие случилось сегодня в Новосибирске: загорелся частный дом.

По информации региональных новостных источников со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по Новосибирской области, пожар произошел в частном доме, расположенном на улице Лескова. Сообщение о ЧП поступило на пульт дежурному в среду, 13 декабря, около 18:37 часов вечера по новосибирскому времени. В ведомстве рассказали:

«На момент прибытия пожарных горел дом на двух хозяев — одна половина дома была полностью в огне».

На данный момент сотрудники пожарно-спасательных отрядов продолжают ликвидировать последствия пожара. По последним данным известно, что пострадавших нет. Очевидцы сообщают, что обрушилась кровля дома.