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Украина
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Общество
Стали известны самые популярные поисковые запросы новосибирцев в 2017 году
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    Стали известны самые популярные поисковые запросы новосибирцев в 2017 году

    6:18  13 Декабря 2017  /обновлено: 6:18  13 Декабря 2017
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    Стали известны самые популярные поисковые запросы новосибирцев в 2017 году

    Новосибирск, 13 декабря. Губернаторская тема стала самой популярной у жителей Новосибирска в уходящем году.

    Как сообщает «Газета.ru», по крайней мере, поисковые запросы в Яндексе на эти темы возглавили своеобразный топ-10 того, что искали на просторах интернета жители Новосибирска.

    Итак, первое место рейтинга запросов возглавила тема «Отставка губернатора Владимира Городецкого», на втором месте «Назначение Андрея Травникова врио губернатора», и, наконец-то третье место — «Отставка Виктора Толоконского».

    Стали известны самые популярные поисковые запросы новосибирцев в 2017 году

    Кроме прочего, новосибирцев интересовали следующие темы: 80-летие области, открытие центра «Фудсиб» в регионе, эвакуация людей из-за ложных звонков о бомбах, медведь в Кудряшовском бору, взрыв на ТЭЦ-2, год митингов и концерт «Легенды «Ретро FM».

    Автор: Константин Терехов
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    #новосибирск #интернет #яндекс
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