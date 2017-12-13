Стали известны самые популярные поисковые запросы новосибирцев в 2017 году

Новосибирск, 13 декабря. Губернаторская тема стала самой популярной у жителей Новосибирска в уходящем году.

Как сообщает «Газета.ru», по крайней мере, поисковые запросы в Яндексе на эти темы возглавили своеобразный топ-10 того, что искали на просторах интернета жители Новосибирска.

Итак, первое место рейтинга запросов возглавила тема «Отставка губернатора Владимира Городецкого», на втором месте «Назначение Андрея Травникова врио губернатора», и, наконец-то третье место — «Отставка Виктора Толоконского».

Кроме прочего, новосибирцев интересовали следующие темы: 80-летие области, открытие центра «Фудсиб» в регионе, эвакуация людей из-за ложных звонков о бомбах, медведь в Кудряшовском бору, взрыв на ТЭЦ-2, год митингов и концерт «Легенды «Ретро FM».