В Новосибирске мошенники продают газоанализаторы втридорога и пугают жертв участковым

Новосибирск, 13 декабря. В Новосибирске неизвестные навязывают пенсионерам анализаторы утечки газа по цене, превышающей рыночную в пять раз. Об этом со ссылкой на местных жителей сообщает агентств НСГ.

По данным издания, подозрительные продавцы анализаторов утечки газа замечены в Кировском районе Новосибирска. Очевидцы утверждают, что два молодых человека ходят по квартирам, представляются сотрудниками «газовой службы» и предлагают купить оборудование за 10 тысяч рублей, тогда как на рынке такие приборы стоят не более двух тысяч рублей. Тем, кто не желает приобретать анализаторы утечки газа по завышенной цене, продавцы угрожают штрафом в 50 тысяч рублей от участкового.

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