Уголовное дело возбудили после гибели новорожденного в Новосибирске

Новосибирск, 12 декабря. Сотрудники следственного комитета Новосибирска возбудили уголовное дело после гибели новорожденного в больнице.

Женщина родила ребенка — мальчика — в середине ноябре этого года в одной из больниц Советского района Новосибирска. После родов ребенок находился в реанимационном отделении, сообщает пресс-служба СУ СК России по Новосибирской области. Спустя пять дней мальчик умер от асфиксии. По информации местных СМИ, у женщины все было в порядке с анализами, до момента рождения ребенок был здоров.

«Даже когда он был в тяжелом состоянии, у меня мысли не было, что наш ребенок умрет, потому что мы готовились к рождению здорового ребенка, никаких патологий не было у него», — приводит «Вести-Новосибирск» слова матери погибшего ребенка.

На данный момент сотрудники правоохранительных органов выясняют все обстоятельства случившегося. Возбуждено уголовное дело по статье «причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей» . Расследование продолжается.