Поиск
Лента новостей
Все регионы Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Происшествия
Уголовное дело возбудили после гибели новорожденного в Новосибирске
Происшествия
Уголовное дело возбудили после гибели новорожденного в Новосибирске
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Уголовное дело возбудили после гибели новорожденного в Новосибирске

    18:36  12 Декабря 2017  /обновлено: 18:36  12 Декабря 2017
    40

    Уголовное дело возбудили после гибели новорожденного в Новосибирске

    Новосибирск, 12 декабря. Сотрудники следственного комитета Новосибирска возбудили уголовное дело после гибели новорожденного в больнице.

    Женщина родила ребенка — мальчика — в середине ноябре этого года в одной из больниц Советского района Новосибирска. После родов ребенок находился в реанимационном отделении, сообщает пресс-служба СУ СК России по Новосибирской области. Спустя пять дней мальчик умер от асфиксии. По информации местных СМИ, у женщины все было в порядке с анализами, до момента рождения ребенок был здоров.

     «Даже когда он был в тяжелом состоянии, у меня мысли не было, что наш ребенок умрет, потому что мы готовились к рождению здорового ребенка, никаких патологий не было у него», — приводит «Вести-Новосибирск» слова матери погибшего ребенка.

    На данный момент сотрудники правоохранительных органов выясняют все обстоятельства случившегося. Возбуждено уголовное дело по статье «причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей» . Расследование продолжается.

    Автор: Дарья Смолина
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #новосибирск #смерть #новорожденный
    Комментарии:
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть