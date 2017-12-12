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Электронная очередь в кассы появилась на вокзале Новосибирска
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    Электронная очередь в кассы появилась на вокзале Новосибирска

    18:21  12 Декабря 2017  /обновлено: 18:22  12 Декабря 2017
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    Электронная очередь в кассы появилась на вокзале Новосибирска

    Новосибирск, 12 декабря. На вокзале Новосибирск-Главный появилась система электронной очереди. Новшество сделает очередь для пассажиров удобной и комфортной, а для кассиров оптимизирует распределение нагрузки.

    Система электронной очереди работает очень просто: необходимо выбрать в терминале нужную операцию, после чего будет выдан талон, сообщает пресс-служба Западно-сибирской железной дороги «РЖД». Посетители смогут ожидать своей очереди на сиденьях, которые были установлены. Когда очередь посетителя подойдет, на табло появится информация о том, в какую кассу ему необходимо пройти.

    Как стало известно, электронная очередь, которую ввели на вокзале Новосибирска, стала первой за Уралом, а также одной из первых на территории России.

    Автор: Дарья Смолина
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    #новосибирск #ржд
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