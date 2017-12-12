Электронная очередь в кассы появилась на вокзале Новосибирска

Новосибирск, 12 декабря. На вокзале Новосибирск-Главный появилась система электронной очереди. Новшество сделает очередь для пассажиров удобной и комфортной, а для кассиров оптимизирует распределение нагрузки.

Система электронной очереди работает очень просто: необходимо выбрать в терминале нужную операцию, после чего будет выдан талон, сообщает пресс-служба Западно-сибирской железной дороги «РЖД». Посетители смогут ожидать своей очереди на сиденьях, которые были установлены. Когда очередь посетителя подойдет, на табло появится информация о том, в какую кассу ему необходимо пройти.

Как стало известно, электронная очередь, которую ввели на вокзале Новосибирска, стала первой за Уралом, а также одной из первых на территории России.