Новосибирские ученые выяснили причину цирроза печени

Новосибирск, 12 декабря. Сотрудники Новосибирского государственного университета установили причину цирроза печени. Как стало известно, метанол связывается с элементами клеток печени, в том числе с молекулами ДНК, и разрушает орган.

Ученые провели исследование на мышах и пытались установить, с какой скоростью метанол выводиться из организма животных. Специалисты вводили метанол в дозировке 20 мкл самцам мышей, сообщает пресс-служба Новосибирского государственного университета. После чего ученые брали образцы органов животных — печень, почки, головной мозг, легкие — в разное время: через час, три часа, десять часов и сутки после введения метанола.

Анализ показал, что уровень метанола постепенно уменьшается в почках, легких, мозге, отмечается, что быстрее всего метанол выводится из головного мозга. Однако количество метанола остается неизменным в печени, и это приводит к необратимым процессам в организме.