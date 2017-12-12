Поиск
Лента новостей
Все регионы Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Общество
РКН решает важную и актуальную проблему, борясь с живодерским контентом — эксперт
Технологии
Новосибирские ученые выяснили причину цирроза печени
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Новосибирские ученые выяснили причину цирроза печени

    12:19  12 Декабря 2017  /обновлено: 12:20  12 Декабря 2017
    41

    Новосибирские ученые выяснили причину цирроза печени

    Новосибирск, 12 декабря. Сотрудники Новосибирского государственного университета установили причину цирроза печени. Как стало известно, метанол связывается с элементами клеток печени, в том числе с молекулами ДНК, и разрушает орган.

    Ученые провели исследование на мышах и пытались установить, с какой скоростью метанол выводиться из организма животных. Специалисты вводили метанол в дозировке 20 мкл самцам мышей, сообщает пресс-служба Новосибирского государственного университета. После чего ученые брали образцы органов животных — печень, почки, головной мозг, легкие — в разное время: через час, три часа, десять часов и сутки после введения метанола.

    Анализ показал, что уровень метанола постепенно уменьшается в почках, легких, мозге, отмечается, что быстрее всего метанол выводится из головного мозга. Однако количество метанола остается неизменным в печени, и это приводит к необратимым процессам в организме.

    «Причиной алкогольного цирроза печени является хроническое воздействие и накопление метанола и продуктов его метаболизма в печени при его малом содержании в напитке. Поэтому очень важно контролировать качество потребляемых спиртных напитков и не увлекаться алкоголем из неизвестных источников», — сообщает старший научный сотрудник лаборатории радиоуглеродных методов анализа НГУ и Института катализа СО РАН Екатерина Пархомчук.

    Автор: Дарья Смолина
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #новосибирск #исследования #нгу
    Комментарии:
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть