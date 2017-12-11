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Молодой человек устроил стрельбу около ночного клуба в Новосибирске
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    Молодой человек устроил стрельбу около ночного клуба в Новосибирске

    18:05  11 Декабря 2017  /обновлено: 18:05  11 Декабря 2017
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    Молодой человек устроил стрельбу около ночного клуба в Новосибирске

    Новосибирск, 11 декабря. Между посетителями ночного клуба, который расположен в Железнодорожном районе Новосибирска, произошел конфликт, и мужчины решили выйти на улицу и выяснить отношения. Один новосибирец выстрелил из пневматического оружия, после чего скрылся.

    Сообщение о том, что происходит возле ночного клуба, поступило в отдел полиции ранним утром в субботу, 9 декабря. Сотрудники правоохранительных органов забрали видеоматериалы, опросили возможных свидетелей, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Новосибирской области. В ходе оперативно-розыскных работ, полицейские узнали, что стрелял 22-летний ранее не судимый местный житель.

    Возбуждено уголовное дело по статье «хулиганство», молодой человек находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. Было установлено, что когда подозреваемый стрелял, пуля попала в мужчину: он был доставлен в больницу.

    Автор: Дарья Смолина
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    #новосибирск #стрельба
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