Молодой человек устроил стрельбу около ночного клуба в Новосибирске

Новосибирск, 11 декабря. Между посетителями ночного клуба, который расположен в Железнодорожном районе Новосибирска, произошел конфликт, и мужчины решили выйти на улицу и выяснить отношения. Один новосибирец выстрелил из пневматического оружия, после чего скрылся.

Сообщение о том, что происходит возле ночного клуба, поступило в отдел полиции ранним утром в субботу, 9 декабря. Сотрудники правоохранительных органов забрали видеоматериалы, опросили возможных свидетелей, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Новосибирской области. В ходе оперативно-розыскных работ, полицейские узнали, что стрелял 22-летний ранее не судимый местный житель.

Возбуждено уголовное дело по статье «хулиганство», молодой человек находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. Было установлено, что когда подозреваемый стрелял, пуля попала в мужчину: он был доставлен в больницу.