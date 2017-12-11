Синоптики пообещали жителям Новосибирской области сильные морозы

Новосибирск, 11 декабря. Значительно похолодает в Новосибирской области: ночью столбик термометра будет показывать до -28.

Синоптики сообщают, что в ближайшие три дня в регионе будет холоднее. Ночью во вторник, 12 декабря, будет от -9 до -14, при прояснениях до -21. В среду ожидается от -13 до -18, местами даже -25. Самая холодная ночь будет в четверг, 14 декабря, температура от -14 до -19, местами столбик термометра будет показывать -28.

По данным «Западно-Сибирского УГМС», днем в Новосибирской области температура будет варьироваться: во вторник ожидает до -13, в последующие дни будет холоднее — до -17. В некоторых районах региона ожидается снег, без осадков будет лишь четверг.

Во вторник и среду в Новосибирске ожидается небольшой снег днем, температура от -8 — -10 и от -11 до -13 соответственно. В четверг будет без осадков,но холоднее — до -14.