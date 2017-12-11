Новосибирский подросток избил сотрудницу полиции

Новосибирск, 11 декабря. Несовершеннолетний избил инспектора по делам несовершеннолетних в Новосибирске. Подросток нанес несколько ударов женщине в живот и по лицу.

Инспектор по делам несовершеннолетних пришла в дом подростка, которая состоит на учете в отделе полиции. Несовершеннолетняя в компании своих друзей распивала алкогольные напитки, сообщает пресс-служба прокуратуры Новосибирской области. Сотрудник полиции представилась, показала свои документы и потребовала людей, находившихся в доме, представиться. Один из несовершеннолетних отказался это сделать и ударил женщину кулаком по лицу.

Инспектор попыталась уйти, но подросток догнал ее в подъезде и нанес еще несколько ударов: не менее пяти по лицу. Женщина пыталась спрятаться от несовершеннолетнего в другой квартире, но он ударил ее еще два раза в голову и сделал столько же ударов ногой в живот.

Несовершеннолетнему предъявлено обвинение по статье «применение насилия, опасного для жизни и здоровья, в отношении представителя власти в связи с исполнением им должностных обязанностей». Уголовное дело рассмотрит по существу Дзержинский районный суд Новосибирска.