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Иномарка насмерть сбила пешехода на трассе в Новосибирской области
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    Иномарка насмерть сбила пешехода на трассе в Новосибирской области

    14:07  10 Декабря 2017  /обновлено: 14:08  10 Декабря 2017
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    Иномарка насмерть сбила пешехода на трассе в Новосибирской области

    Новосибирск, 10 декабря. Смертельное дорожно-транспортное происшествие случилось на трассе под Новосибирском: иномарка насмерть сбила пешехода.

    Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Новосибирской области, происшествие случилось в субботу, 9 декабря, в вечернее время суток на девятом километре автодороги Академгородок-Кольцово. Пешеход перебегал проезжую часть вне зоны видимости пешеходного перехода, в этот момент по трасе двигался легковой автомобиль Renault. Водитель на смогу избежать столкновения, пешеход попал под колеса иномарки.

    Пострадавший получил несовместимые с жизнью травмы и скончался на месте до приезда сотрудников скорой помощи. В настоящее время органы охраны правопорядка проводят проверку и выясняют обстоятельства смертельного ДТП.

    Автор: Ксения Пудовкина
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    #дтп #авария #новосибирск
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