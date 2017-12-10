Иномарка насмерть сбила пешехода на трассе в Новосибирской области

Новосибирск, 10 декабря. Смертельное дорожно-транспортное происшествие случилось на трассе под Новосибирском: иномарка насмерть сбила пешехода.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Новосибирской области, происшествие случилось в субботу, 9 декабря, в вечернее время суток на девятом километре автодороги Академгородок-Кольцово. Пешеход перебегал проезжую часть вне зоны видимости пешеходного перехода, в этот момент по трасе двигался легковой автомобиль Renault. Водитель на смогу избежать столкновения, пешеход попал под колеса иномарки.

Пострадавший получил несовместимые с жизнью травмы и скончался на месте до приезда сотрудников скорой помощи. В настоящее время органы охраны правопорядка проводят проверку и выясняют обстоятельства смертельного ДТП.